LA COMMUNAUTE HALPULAAR DE DAROU-MOUKHTY RECUSE LE LEADERSHIP DE MODOU DIAGNE FADA

La communauté halpulaar de Darou-Moukhty affiliée à l’APR s’est farouchement attaquée , ce dimanche, à Modou Diagne Fada, leader des réformateurs démocrates, à l’occasion de la célébration de la journée qui leur est dédiée. C’est ainsi qu’au nom de ses pairs, Mr Thierno Moussa Sow, responsable de l’APR, s’en est vivement pris à Diagne Fada, en disant que celui-ci n’est capable de diriger correctement aucune institution à fortiori un pays comme le Sénégal. Ainsi, Mr Sow a exhorté ses pairs à se méfier et à ne pas se laisser berner par des leaders de l’opposition dont Modou Diagne Fada, qui ne sont capables de rien de bon, soulignant que l’opposition sénégalaise n’a aucune vision pour pouvoir prétendre diriger le Sénégal. Pour lui, tous ceux qui composent l’opposition actuelle, ont montré leurs limites dans les différentes responsabilités qui leur ont été confiées et confier un pays à ce type de leaders, serait selon lui, sacrifier le pays et porter un grand préjudice au peuple. C’est pourquoi, il a demandé à ses frères de parti/APR/de se méfier des vendeurs d’illusions qui ne croient en rien et qui du reste ne sont mus que par leurs propres intérêts et de soutenir la politique du président Macky Sall qui est en train de laisser son empreinte partout au Sénégal par l’exécution du PSE et du PUDC. Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga