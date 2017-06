LA COLÈRE NOIRE DE DABA MACKY : " Que Macky nous dise si le parti, ici à Touba, appartient à Cissé Lô !'

Pour Daba Touré alias '' Daba Macky '' c'est clair. C'est Moustapha Cissé Lô qui est à l'origine de tous ses maux '' et que c'est à cause de lui qu'elle est zappée partout et tout le temps. En marge du magal de Serigne Souhaïbou Mbacké, la responsable politique Apériste de Touba confie ne pas être loin de jeter l'éponge, mais ne compte point le faire avant de poser, au moins cette question à son leader national, le Président Macky Sall. '' Je veux juste savoir. Pourquoi chez nous, c'est Moustapha Cissé Lô qui fait et qui défait. Que le Président Macky nous dise si ce parti appartient à Moustapha Cissé Lô ? ''



Daba Macky de s'expliquer : '' Depuis que ce monsieur m'a appelé au téléphone pour me dire qu'il me tuera et qu'il m'enterrera, je suis écartée. Et Dieu sait qu'aucune femme de Touba n'ose se mettre devant moi et réclamer une popularité quelconque ( brandissant un registre rempli de noms et de numéros de téléphone ). Nous avons besoin qu'on nous juge sur le terrain politique, qu'on nous mette à l'épreuve... à l'épreuve de la mobilisation. C'est pourquoi les affinités politiques doivent cesser parce que ce sont elles qui sont déterminantes dans le choix des femmes, malheureusement, à Touba ''.



Daba Touré, qui se prévaut d'un mouvement dénommée '' And Ak Marième Falaat Macky '' de requérir le soutien de la première dame pour que soit mis fin '' à cette forme d'injustice ''.