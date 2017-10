LA COJEM DÉZINGUE TAS : " Il ne fait que grossir les rangs des éternels perdants ''

Thierno Alassane Sall risque désormais d'être la cible privilégiée des responsables politiques de l'Apr. L'ancien ministre de l'Énergie va, en effet, provoquer la colère, à tous les coups, des Républicains qui commencent, quelques heures après le lancement de son mouvement '' La République des Valeurs '', à l'attaquer. L'une des premières attaques provient de la Convergence des Jeunes Mackystes du Sénégal et de son leader Makhtar Diop . Ce dernier trouve que ''TAS ne fera ni plus ni moins que grossir les rangs des éternels perdants, alors qu'il pouvait gagner à tous les coups en demeurant aux côtés du Président Macky Sall. ''



Déplorant le discours du Thiessois, Diop dira " ne pas comprendre comment un homme politique de la trempe de Thierno Alassane Sall peut-il se laisser manipuler par un Idrissa Seck qui a exploré tous les chantiers de la défaite. '' Pour lui, '' TAS est en train de se dédire en s'attaquant à un homme qu'il adulait hier ''.



''Les Sénégalais ne sont pas dupes. Ils comprendront que la perte des avantages a fait tourner la tête à l'ancien ministre. Son statut d'opposant le ridiculisera davantage dès lors qu'il ne pèse même pas grand chose à Thiès. Il a joué et il a perdu '' , bouclera le Hcct Makhtar Diop au nom de la Cojem.