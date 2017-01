LA COALITION BBY SUR L’INTERVENTION DE LA CEDEAO EN GAMBIE : « C’est la fin des interventions de l’occident dans les conflits africains »

L’ancien président Gambien est parti en abandonnant ainsi le pouvoir auquel il s’était accroché après avoir perdu les élections. Cependant, il continue d’alimenter les débats et, les opinions varient d’une entité à une autre. Hier, à travers un communiqué transmis à Libération, le secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yakar a signifié que « Yahya Jammeh est parti, emportant avec lui les angoisses de tout un peuple maintenu pendant 22 ans, sous le joug d'un pouvoir autoritaire et impitoyable. Ce dénouement heureux de la crise gambienne, poursuit le communiqué, sonne comme la fin de toute forme d’interventionnisme de l’occident dans des conflits dans le continent. »

En effet, BBY salue la sérénité, le sens du dialogue, mais aussi la ferme détermination des chefs d'Etat de la Cedeao, en particulier le Président Macky Sall pour le pilotage stratégique de cette opération qui a abouti à la restauration de la volonté du peuple de Gambie.

« C'est une victoire magnifique qui crée les conditions de renforcement de l'unité des peuples et de la démocratie dans l'espace de la Cedeao, en même temps qu'elle promeut et consolide la concordance, la paix et la stabilité de manière durable dans les relations entre le Sénégal et la Gambie pour la préservation des intérêts des deux peuples », a notifié le Sep.

Qui, dans le même sillage, félicite et encourage le Président Macky Sall pour ses efforts et actions qui ont abouti à ces résultats. La Coalition Benno Bokk Yakar prie pour que le Président Adama Barrow, nouvellement élu, puisse disposer de la force et de l’énergie nécessaires à l’accomplissement de la lourde et difficile tâche de reconstruction de la Gambie, dans l’intérêt exclusif de son peuple.