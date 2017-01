LA BRM SUR LE PROJET d’EMISSION DE MONNAIE ELECTRONIQUE: « Il ne saurait impliquer la BCEAO »

C’est à travers une note adressée à notre rédaction que la Banque Régionale de Marchés a tenu à préciser un certain nombre d’amalgames sur le sujet dans la presse.

Selon les termes de la direction de la banque, « Contrairement à ce qui a pu être compris ou écrit, le projet d'émission de monnaie électronique de la BRM ne saurait impliquer la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) »

En plus de préciser que « la BCEAO n'émet pas de monnaie électronique et afin d'éviter définitivement toute confusion entre le FCFA émis par la BCEAO et la monnaie électronique eCFA,, la Banque Régionale de Marchés informe qu’elle a « décidé de retirer le nom eCFA de son projet d'émission de monnaie électronique »