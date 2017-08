" L’opposition a voulu se substituer au peuple et celui-ci l’a réduite à sa vrai dimension : Cuuj dey xam lekkam " (Fossar Banding SOUANÉ, Responsable APR commune de Karantaba, Dpt de Goudomp)

Pendant plus d’un an, que d’intox, de calomnies, et de populisme de la part d’anciens et de nouveaux politicards souvent déconnectés de la réalité ou en mal de popularité. Cantonnés à Dakar, ils ont oublié ou ne savent pas que le pays ne se réduit pas aux plateaux télé et à la place de l’obélisque. Pour rappel le Sénégal c’est quatorze régions, quarante-cinq départements et près de quinze mille villages. Fort heureusement, les sénégalais sont restés vigilants et ont su démasqués les auteurs frivoles des publications livresques, médiatiques et des réseaux sociaux.



Durant la campagne et même la pré-campagne, l’opposition a voulu se substituer au peuple celui-ci l’a réduite à sa vrai dimension et lui a rétorqué: Cuuj dey xam lekkam’.



Avec un taux de participation de 54% à cette législative, le message des sénégalais au Gouvernement de Macky Sall est clair : vous êtes sur la bonne voie, bien que les difficultés subsistent encore. Donc le reste de ce mandat et le prochain inchAllah, devront être consacrés à transformer positivement et durablement le quotidien des sénégalais mais aussi à construire ensemble un avenir radieux à travers les projets et programmes du PSE. A cette opposition qui s’est réfugié au Pt E autour de WADE, elle semble ne toujours pas comprendre le message. Si les sénégalais que nous sommes, avons de l’affection pour l’ancien président, cela ne signifie guère que nous comptons sur lui pour construire notre avenir. Par ailleurs son électorat baisse après chaque élection. Cependant nous comprenons que le manque de lucidité et de vision des leaders qui la compose les poussent à s’orienter vers le passé. A cet effet, l’annonce de la Coalition Wattu Sénégal de ne pas participer aux prochaines joutes électorales démontre encore une fois le manque de projet de société mais aussi la propension de son leader au chantage. La compétition politique voudrait qu’il y ait un gagnant et un perdant bien que la défaite soit douloureuse, il faut faire preuve de dignité et s’armer de courage et non vociférer à tue-tête des insanités et mensonges à longueur de journée. Les difficultés liées à distribution des cartes d’identité, ne peuvent en aucun cas mettre en doute la sincérité et la crédibilité de cette élection en attestent les rapports des observateurs nationaux et internationaux. En tout état de cause chacun a la latitude d’introduire un recours auprès du Conseil Constitutionnel pour contester ou invalider le scrutin.



Aujourd’hui le réalisme politique, mais également contexte de compétition dont se trouve notre pays, voudraient que nous travaillions ensemble pour la construction du pays, car le Sénégal est à un virage de son développement que nous n’avons le droit de rater. D’où la question à quand cette génération qui devra se sacrifier pour se développer et non être dans un palabre éternel nous déviant de l’essentiel? Il nous faut refuser le diktat des pollueurs professionnels de l’atmosphère sociale qui agissent tous les jours par des mensonges et un pessimisme outrageant. Mais bien au contraire soyons positifs, car une personne, un peuple a besoin d’optimisme pour se construire et s’épanouir.



Fossar Banding SOUANE, Responsable APR commune de Karantaba, Dpt de Goudomp