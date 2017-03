L'offre stratosphérique de Man United pour Neymar

Selon le quotidien catalan Sport, Manchester United est prêt à casser sa tirelire pour Neymar. Les Red Devils seraient prêts à mettre 200 millions d'euros (soit le montant de sa clause libératoire) sur la table pour son transfert. Un salaire annuel de 25 millions d'euros, soit le double de son salaire actuel, est aussi évoqué pour convaincre la star brésilienne du Barça de changer d'air.



Toujours d'après Sport, les discussions entre le club mancunien et l'entourage de Neymar seraient très fréquentes. Une offre stratosphérique qui tombe pile au moment où le joueur brésilien de 25 ans a déclaré:



"Un championnat qui me fascine"

"La Premier League est un championnat qui me fascine. J'aime le style de jeu et les équipes. Et qui sait, peut-être qu'un jour j'aimerais y jouer. J'admire Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool. Ces équipes sont toujours là à se battre pour le titre. Et vous avez aussi des entraîneurs de haut niveau comme Mourinho et Guardiola. Des entraîneurs avec qui tous les joueurs aimeraient travailler", a avoué Neymar il y a quelques jours.



Un an après avoir déboursé 105 millions d'euros (plus 5 millions de bonus) pour le transfert de Paul Pogba, ManU serait donc prêt à agiter une nouvelle fois le mercato. Les Red Devils devront cependant assurer leur qualification pour la Ligue des Champions s'ils veulent voir un jour Neymar sous le maillot mancunien. Les hommes de José Mourinho sont actuellement cinquièmes en Premier League, avec quatre points de retard sur Liverpool (mais deux matches de retard).