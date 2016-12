L'offre monumentale venue de Chine pour Cristiano Ronaldo

La Chine compte occuper une place importante sur l'échiquier du football mondial et est prête à débourser des sommes astronomiques pour attirer les meilleurs joueurs de la planète.



Si Carlos Tevez a rejoint l'Asie pour un salaire avoisinant les 40 millions d'euros par an, l'offre formulée pour Cristiano Ronaldo est encore bien plus hallucinante. "En Chine, ils ont offert 300 millions à Madrid et 150 par an au joueur", a révélé Jorge Mendes à Sky Sport. Une proposition qui n'a pas retenu l'attention du clan Ronaldo."L'argent ne fait pas tout, le Real Madrid est le club de sa vie".



Pour rappel, Cristiano Ronaldo a récemment prolongé au Real jusqu'en 2021