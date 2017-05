" L’offre d’exportation sénégalaise est valablement positionnée sur le marché américain, néanmoins elle souffre de visibilité sur le plan international " (Dr Malick Diop)

Un atelier sur les opportunités d’exportation pour les entreprises sénégalaises à travers l'AGOA, s’est tenue ce jour, pour informer les principaux acteurs du secteur privé et des structures d’appui sénégalaises, sur les avantages et opportunités d’exportation. Il s'agissait de définir les lignes directrices pour un plan de travail export, et de recueillir les orientations pour un meilleur positionnement de l’offre sénégalaise dans le marché américain.



Par ailleurs, le respect des exigences des principaux marchés de destination est fondamental, le marché international notamment américain, est de plus en plus exigeant en ce qui concerne la qualité et la conformité des produits commercialisés. D’après le Dr Malick Diop, directeur général de l'Asepex, le constat est simple car le Sénégal dispose d’une offre d’exportation assez diversifiée qui peut être valablement positionnée sur le marché américain néanmoins, cette offre souffre de visibilité sur le plan international du fait entre autres de la faiblesse des capacités de production, de la capacité financière limitée des entreprises et du coût élevé des facteurs de production, ce qui limite la compétitivité des produits "Origine Sénégal".