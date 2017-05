L'insécurité menace les libertés et la démocratie au Sénégal

Il ne se passe pas de semaine sans qu’il y ait une catastrophe qui sème la désolation dans les familles sénégalaises sur les routes, les mers et dans les foyers.

L’incendie de Medina Gounass et le chavirement de la pirogue de Bettenty marquent de manière dramatique une longue série d’accidents qui ont causé plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés.

MWS présente ses condoléances au Khalife Général de Medina Gounass, aux familles éprouvées et à tout le peuple sénégalais et enverra une délégation auprès des familles des victimes et leurs autorités religieuses.



MWS estime que la responsabilité directe du régime de Macky Sall est engagée dans ces accidents, car il est plus préoccupé à casser de l’opposant et à enrichir la dynastie Faye Sall et ses affidés dont Franck Timis qui vient de se débarrasser furtivement des nos parts dans les blocs Offshore de St Louis et Kayar, que de s’occuper des conditions de vie et de transport des populations sénégalaises.



Pour Mankoo Wattu Senegaal

Le Coordonnateur

