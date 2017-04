"L’industrie sénégalaise a donné des résultats satisfaisants en 2016" (ministre)

Le secteur industriel sénégalais peut se prévaloir de "résultats satisfaisants" en 2016, "malgré quelques difficultés à corriger", a estimé le ministre de l’Industrie et des Mines, Aly Ngouille Ndiaye.



"Nous avons eu des résultats satisfaisants dans le domaine de l’industrie et des mines, quand nous comparons les évolutions qu’on a connues par rapport" à l’année précédente, a-t-il déclaré à l’ouverture d’un atelier de présentation de la Revue annuelle conjointe (RAC) de son département.



Aly Ngouille Ndiaye fat par exemple observer que "la consolidation des acquis dans le cadre de la relance des Industries chimiques du Sénégal (ICS), a aujourd’hui contribué très fortement à ces résultats".



Entrent également en ligne de compte, "la deuxième année de production intégrale du zircon" et la production de l’or à Sabodola", une localité de la région de Kédougou sud-est) devenue un des centres de l’exportation minière au Sénégal, a indiqué Aly Ngouille Ndiaye.



"La RAC est un cadre de dialogue, de partage et d’échanges d’informations de l’état de mise en œuvre de projets structurants des réformes inscrites dans le PSE et qui concernent notre secteur", a expliqué le ministre de l’Industrie et des Mines.



Cette rencontre devrait permettre de "mieux nous préparer à la Gestion axée sur le résultat (…) et de faire le point pour ce qui concerne les départements de l’Industrie et des Mines", a-t-il ajouté, en présence des chefs de département de son ministère et de représentants des partenaires techniques et financiers.



A l’issue de la rencontre, un rapport sera fait et adressé au ministère de l’Economie, des Finance et du Plan, a signalé Aly Ngouille Ndiaye.