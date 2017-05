L'incroyable chèvre-cyclope qui défie la nature en Inde (vidéo)

Vous n'allez pas en croire vos yeux : une chèvre-cyclope a vu le jour, le 10 mai dernier, dans un village de la région d'Assam, en Inde, a rapporté ce jeudi le très sérieux magazine National Geographic. Et les images sont pour le moins perturbantes. Son unique oeil, anormalement gros, est situé en plein milieu de son crâne et l'animal souffre d'une malformation généralisée de la tête, faisant pendre sa langue en permanence hors de sa bouche.Sur place, peu de monde aurait parié une roupie sur sa survie. Et pourtant, la chèvre «miracle», comme l'appelle le National Geographic, défie tous les pronostics. Sa cyclopie, due à un défaut de séparation du cerveau en deux hémisphère, ne l'a pas empêché de vivre depuis plusieurs jours, grâce aux soins prodigués par son propriétaire, un certain Mukhuri Das.Mâchoire raccourcie, nez sous-développéLes vétérinaires indiens ne se prononcent pas sur les causes de cette grave malformation, qui a causé une absence de cils, de paupière et de plusieurs dents. «Sa mâchoire est sévèrement raccourcie et son nez sous-développé», explique le National Geographic. Star malgré elle, la chèvre-cyclope serait devenue une attraction locale, attirant chaque jour des dizaines de curieux.