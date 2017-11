L’immunité parlementaire de Khalifa Sall est levée : 123 pour, 25 contre et zéro abstention

Comme vous l’avez suivi en direct sur Dakaractu, l’Assemblée nationale, au terme de débats houleux entre majorité et opposition parlementaire, a adopté les conclusions de la commission ad hoc chargée de la levée de l’immunité parlementaire du député khalifa Sall. Il y a eu 123 pour, 25 contre et zéro abstention. Cependant, au cours des échanges, Me Madické Niang et Cie ont dénoncé plusieurs vices de forme. Nous y reviendrons.