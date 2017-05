L'hypocrisie de l'Arabie Saoudite

Je vais d'emblée lever tout amalgame et toute ambiguïté. C'est sur la terre Sainte de l'Islam que se trouve la Kaaba entre autres. C'est tout simplement l'endroit rêvé pour tout musulman de s'y rendre pour effectuer le pèlerinage.

Mais comme l'indique le dicton:" l'habit ne fait pas le moine." Par conséquent, ce n'est parce que l'on habite sur une terre bénite que l'on est exempt de tout reproche. Dans un pays qui est considéré porte-étandard de la religion, qui applique la charia, où les voleurs sont amputés de leurs mains et où l'adultère est punie par lapidation, où même la femme est reléguée au second plan, elle n'a pas le droit au chapitre et n'a même pas l'autorisation de conduire, il est donc étonnant de voir la complaisance du régime Saoudien envers certaines personnalités politiques qui n'ont aucun respect pour la religion, qui l'ont dénigrée, insultée voire bafouée, dérouler le tapis rouge et réserver un accueil royal à Donald Trump. Ce dernier a essayé d'interdire l'entrée aux Etats-Unis à certains pays musulmans. La logique voudrait que l'Arabie Saoudite tienne un discours de fermeté à l'endroit de Mr Trump, lui dire que son discours envers les musulmans ne peut prospérer et que l'Islam est une religion de paix. Par conséquent, Islam ne rime forcément pas avec terrorisme. La fermeté du régime Saoudien envers sa population devrait s'appliquer à toute personne dont le seul but est de souiller la religion. L'Iran d'Ayatola Humeini avait décrété la fatwa à l'encontre de Salman Rushdie qui avait écrit :" les versets Sataniques " où il critique l'Islam de fond en comble.

L'Arabie Saoudite a failli à sa mission de défenseur de l'Islam. Pour ses intérêts propres, ce régime a signé un pacte sans se soucier de l'image qu'il véhicule dans le monde musulman et partout ailleurs. Il faut revenir aux vrais fondements de la religion quand le prophète (Psl) défendait la religion sans intėrets crypto - personnels.

La oummah islamique dans son ensemble a besoin de l'aide de l'Arabie Saoudite que ça soit dans le secteur énergétique ou la rétrodistribution des rétombées du Hadj pour les pays les plus pauvres. Mais tel n'est pas le cas : au contraire ce sont des carcasses de moutons non consommées que l'on envoie aux démunis. La solidarité s'impose et les puissants doivent montrer l'exemple au lieu de se déchirer entre Chiites et Sunnites. Dieu est seul et unique mais l'égoïsme de l'homme et sa haine de l'autre rendra la vie compliquée pour les autres.



Saikou Ndiaye