L'hommage du Ministre Aly Ngouille Ndiaye aux Lions de la Téranga

Je rends un vibrant hommage à nos chers lions à la suite de leur brillante prestation, en match de quart de finale de la can, contre l'équipe du Cameroun. Chers lions, vous nous avez fait rêver jusqu'à l'ultime moment fatidique des tirs au but. À ce niveau, il faut accepter que c'est la chance qui fait le reste. Vous vous êtes battus comme de vrais lions, la chance n'était cependant pas de notre côté. Vous n'avez pas démérité et vous vous êtes donnés à fond pour remporter ce match. Comme tout le peuple sénégalais, vous aussi, vous y avez cru jusqu'au bout. D'autres compétitions vous attendent, mettez y la même détermination et les succès suivront sûrement. Merci pour toutes les joies que vous nous avez procurées pendant ce championnat. Merci de nous avoir fait rêver. Vous faites notre fierté et vous avez encore ravivé en nous, la fibre patriotique.

Vive l'équipe nationale.

Vive le football

Vive le Sénégal 🇸🇳