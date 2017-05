« L’hommage de Papa Maël Diop à Mbaye Ndiaye ASECNA est inédit » selon El Hadji Mansour Mbaye

Après avoir choisi Mbaye Ndiaye comme le parrain de la fête des retraités des Aéroports du Sénégal (ADS), au mois de février dernier, Papa Maël Diop s’est déplacé ce jeudi soir chez son prédécesseur en compagnie d’une forte délégation composée de chefs de services, de départements, de directeurs et des partenaires sociaux pour lui remettre un diplôme de reconnaissance et un diplôme d’excellence. Une manière pour le Directeur Général des ADS de rendre un vibrant hommage à son prédécesseur pour service rendu au système aéroportuaire Sénégalais voire Africain. Papa Maël Diop a dit qu’il est bien placé pour apprécier la gestion de Mbaye Ndiaye qu’il qualifie d’homme vertueux et honnête, digne d’être présenté comme une référence.

Au nom des travailleurs, les syndicalistes Mamadou Gueye dit Jaraaf, Moustapha Gaye dit Mara et Mamadou Diop ont apprécié à sa juste valeur ce geste du Directeur Général des ADS avant de revenir sur les actes posés par Mbaye Ndiaye qui s’est battu à leurs côtés pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs de la plateforme aéroportuaire.

Pour sa part, Mbaye Ndiaye a renouvelé sa conviction que le chef de l’Etat, Macky Sall, ne s’est pas trompé en nommant Papa Maël Diop à la tête des ADS. Il a souhaité au Directeur Général des ADS de faire mieux que lui tout en soutenant qu’avec Papa Maël Diop, la plateforme aéroportuaire n’a jamais été aussi stable.

Au nom de la famille et surtout d’Adja Ndella Wade, épouse de Mbaye Ndiaye, El Hadji Mansour Mbaye a soutenu que c’est la première fois de sa vie qu’il voit un geste pareil. Un acte qu’il qualifie d’historique. Chérif Mamine Aïdara qui a assisté à la cérémonie a soutenu que c’est par l’humilité que s’introduit l’espoir. Comme au début, il a prié à la fin de la cérémonie pour des succès dans toutes les activités du Directeur Général des ADS.