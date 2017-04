L'explosion d'une bombe près d'une église fait 22 morts en Egypte

L'explosion s'est déroulée peu avant 10h00, en pleine célébration des Rameaux dans l'église Mar Girgis de Tanta, une grande ville à une centaine de kilomètres du Caire dans le delta du Nil, au premier jour de la Semaine sainte.



"L'explosion a eu lieu aux premiers rangs, près de l'autel, durant la messe", a précisé à l'AFP le général Tarek Atiya, adjoint du ministre de l'Intérieur en charge des médias.



Des images diffusées par la chaîne de télévision privée Extra news montraient le sol et les murs blancs de l'église couverts de sang, ainsi que des bancs en bois déchiquetés.



Le bilan s'est rapidement aggravé, passant de 13 morts initialement, à 22 morts et 71 blessés, selon le ministère de la Santé. L'agence de presse allemande DPA parle, elle, de 25 morts et 79 blessés.



Parlant au téléphone à la télévision Nile news, le gouverneur de Gharbiya le général Ahmad Deif a indiqué qu'il n'y avait pas encore d'informations sur la nature de l'attentat. "Soit une bombe a été placée dedans, soit quelqu'un s'est fait exploser", a-t-il indiqué.



Cet attentat intervient 19 jours avant une visite du pape François prévue les 28 et 29 avril en Egypte, alors que la branche locale du groupe jihadiste Etat islamique (EI) avait récemment appelé à viser des chrétiens.



Il intervient aussi quatre mois après un précédent attentat suicide qui avait tué le 11 décembre 29 personnes également en pleine célébration, dans l'église copte Saint-Pierre et Saint-Paul, contigüe de la cathédrale copte Saint-Marc, au Caire.