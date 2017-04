L’explication osée de Younousse Sankharé sur son départ de Lille

Buteur lors des deux dernières journées de Ligue 1, Younousse Sankharé est l’un des acteurs de la superbe deuxième moitié de saison réalisée par les Girondins. Il n’est pas exagéré de parler de renaissance pour le milieu de terrain, parti du LOSC cet hiver, à l’heure où le nouveau propriétaire nordiste Gérard Lopez y posait ses valises.

« Le projet mis en place au LOSC ne m’intéressait pas »

Justement, pourquoi Sankharé a-t-il quitté les Dogues si vite ? Le principal intéressé a livré son explication dimanche au micro de Canal+ : « Le projet qui a été mis en place ne m’intéressait pas. Ça ne me plaisait pas. L’ambiance… J’avais du temps de jeu et j’ai quitté Lille en étant titulaire, mais l’ambiance ne me plaisait pas là-bas. C’est pourquoi je suis parti. »

Certains supporters du LOSC n’ont pas manqué de railler ces propos manquant un tantinet d’humilité. D’autant que Sankharé n’a que rarement brillé durant ses cinq mois passés dans le Nord.



