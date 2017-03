L'ex-ministre et président de l'Assemblée nationale Henri Emmanuelli est mort

Le Président de l'Assemblée nationale de 1992 à 1993, Henri Emmanuelli est mort ce mardi des suites d'une longue maladie.

L'ancien ministre socialiste et président de l'Assemblée nationale Henri Emmanuelli est mort ce mardi à l'âge de 71 ans, des suites d'une longue maladie, a indiqué sa famille à l'AFP.



Né le 31 mai 1945, Henri Emmanuelli était député socialiste et président du Conseil départemental des Landes, et il avait également été le premier secrétaire du PS entre 1994 et 1995.