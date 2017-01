L'ex-espion auteur du rapport sur Trump est introuvable

Où est passé Christopher Steele? Moins de 24 heures après les révélations sur son identité, l'auteur présumé du rapport de 35 pages qui accable Donald Trump demeure introuvable.



"Il m'a demandé de s'occuper de ses chats"

Depuis que le Wall Street Journal a publié l'identité de l'ex-agent du renseignement britannique, Steele est devenu l'homme le plus recherché du Royaume-Uni. Son bureau, situé près de Buckingham Palace, est vide tout comme sa maison de Runfold, près de Londres, se trouvait inoccupée au moment de l'arrivée massive des journalistes.



"Il m'a demande de s'occuper de ses chats parce qu'il allait être absent pendant quelques jours", a expliqué son voisin au quotidien The Telegraph. "J'ignore où il est allé ou comment le contacter".



Selon le quotidien britannique, Steele a organisé sa disparition par crainte

de représaille. L'un de ses proches a expliqué que l'ex-agent secret de 52 ans était terrifié pour sa sécurité et celle de sa famille. L'ancien agent du MI6 basé à Moscou pendant des années se serait enfui de chez lui dans la précipitation après la publication de son rapport de 35 pages sur BuzzFeed.



Pour la BBC, Christopher Steele ne serait pas l'unique auteur des révélations sur Donald Trump. Pour The Mirror, son départ aurait été organisé pour le protéger. Quelques heures avant sa première conférence de presse depuis sa victoire à la présidentielle américaine, un rapport indiquait que la Russie détenait des informations compromettantes pour le futur 45e président des Etats-Unis, dont une sextape impliquant des prostituées.



Des allégations non vérifiées balayées avec virulence par le milliardaire américain au cours d'une conférence de presse surréaliste.