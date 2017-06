L'ex-chef du FBI va témoigner sur les "ingérences russes"

L'audition, très attendue, sera publique et aura lieu devant la commission du Renseignement du Sénat à 10H00 (16H00 HB), a annoncé cette dernière jeudi.



Elle sera suivie d'une audition à huis clos devant les 15 membres républicains et démocrates de la commission, habilités au secret défense.



Le sujet d'une éventuelle collusion entre des membres de l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie devrait être abordé, puisqu'il faisait partie du périmètre de l'enquête supervisée par M. Comey jusqu'à son limogeage soudain, le 9 mai.



L'ancien directeur, resté silencieux en public depuis cette éviction qui a secoué les Etats-Unis, sera également interrogé par les élus qui veulent confirmer si Donald Trump a réellement exercé une pression sur le FBI pour orienter l'enquête sur la Russie.



Plusieurs médias ont affirmé que M. Comey avait consigné dans des notes que M. Trump lui avait demandé en tête-à-tête de "laisser tomber" l'enquête sur son ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, l'un des personnages centraux du dossier russe.



Le président avait nié toute intervention, de même qu'il nie toute collusion avec Moscou.



Le remplaçant de M. Comey à la tête de la police fédérale n'a pas encore été nommé par le dirigeant républicain.µ



Mais entre temps, l'enquête sur les ingérences russes et une éventuelle collusion a été confiée par le ministère de la Justice à un procureur spécial, Robert Mueller, lui-même ancien patron du FBI à la réputation d'indépendance.