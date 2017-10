L'échange bizarre entre Gerets et Pape Diouf (vidéo)

💬 "Ohoho Président !"



Lors d'un appel visiophonique filmé (retransmis vendredi sur Canal+ Sport), Eric Gerets et Pape Diouf ont eu un moment de conversation étrange.Gerets dit qu'il voulait acheter certains joueurs de couleur noire lorsqu'il était à l'OM, ce à quoi Pape Diouf, alors président, répond (à 0:40 dans la vidéo): "Je veillais à ce qu'il y ait un certain équilibre, mais le coach, lui, ne voyait que le joueur et pas sa couleur. C'est tout à son honneur."On ne sait pas trop si c'est sur le ton de la blague, car Pape Diouf semble parler assez sérieusement. A vous de juger: