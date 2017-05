L’aveu de Pape DIOP, ancien maire de Dakar

les conditions de création et de fonctionnement de la caisse d’avance

- et l’utilisation faite des crédits exécutés à travers cette caisse.

La dernière sortie au vitriol de Pape DIOP, ancien maire de Dakar, à propos de sa gestion de la Caisse d’avance, est un aveu de sa culpabilité d’une mauvaise gestion et qui est passible de sanctions. Pape Diop déclare qu’il l’a gérée de la même manière que Khalifa SALL ; l’aveu est la mère des preuves. Une telle déclaration sonne comme une « oraison funèbre » car, c’est un aveu qui évoque une grande légèreté dans la gestion du compte 6490 de la ville de Dakar. A ce niveau de responsabilité avec ce que nous savons a travers la presse de la manière dont est gérée cette caisse d’avance. Monsieur Pape Diop a travers cette déclaration voulait tirer d’affaire l’actuel édile qui a maille à partir avec justice. Quelle drôle de manière de défendre Monsieur Khalifa Sall, en essayant de polir les conditions dans lesquelles est gérée la caisse d’avance par les maires successifs. Ce qui est étonnant, il assimile la caisse d’avance a une caisse noire, deux choses diamétralement différentes. Ce qui nous amène a constater que Monsieur Pape Diop a tenté de justifier une gestion opaque et non transparente par une forfaiture.Pour rappel, la mission de vérification administrative et financière à la Ville de Dakar, l’Inspection générale d’Etat, un organe de contrôle de l’Etat a proposé dans son Rapport définitif l’ouverture d’information judiciaire sur :A l’issue, de l’inspection il a été relevé une grosse machine de fraude et de manipulation tendant a justifier l’utilisation des fonds de la caisse d’avance. Pour ce faire, une information judiciaire a été ouverte par le Procureur de la République et le reste est connu de tous.L’argumentaire des défenseurs du maire de Dakar est très léger en essayant de justifier l’utilisation de la caisse d’avance dans les mêmes conditions que sont gérés les fonds politiques. Du point de vue de la loi, un tel point de vue est en porte a faux avec toute gestion orthodoxe des deniers publiques.Monsieur Pape Diop acceptez que vous avez fauté en vous livrant à cette manœuvre maladroite et très pernicieuse. Vous devez faire des excuses publiques au peuple tout en remboursant les sommes spoliées, c’est ce que doit vous imposer le tribunal de votre conscience.Le préjudice est énorme d’autant plus qu’il a lui même dit que cela a duré Sept bonnes années. Il est encore temps de se repentir d’un péché qui a duré sept ans, si tel n’est pas le cas, vous ne devez plus convoiter un mandat électif.Depuis, son arrivée au pouvoir Le Président Macky SALL a érigé comme mode de gouvernance la transparence et surtout la reddition des comptes. C’est une condition sine qua non pour attendre l’émergence tant souhaitée par le Peuple Sénégalais.Trouvez des argumentaires plus plausibles et plus convaincants que ceux que vous nous avez produit jusque-la. A bon entendeur.