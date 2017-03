L’autoroute "Ilaa Touba sera "livrée" avant décembre 2018" (entrepreneur)

L’autoroute devant relier Thiès à Touba ’’sera livrée avant décembre 2018’’, a assuré le président-directeur général de China Road and Bridge Corporation (CRBC), Lu Shan, précisant que ce chantier a été exécuté à 45 %.



Lu Shan, reçu mardi par le président de la République, Macky Sall, "a donné des assurances sur l’exécution des travaux qui seront livrés avant décembre 2018", dans des propos rapportés par le pôle communication de la présidence sénégalaise.



D’un coût global d’environ 418 milliards de FCFA dont plus de 360 milliards d’investissements privés, ajoutés à une participation de l’Etat du Sénégal à hauteur de plus de 50 milliards CFA, l’autoroute Thiès-Touba, également appelée "Ila Touba", compte parmi ’’les plus grands projets’’ du Plan Sénégal émergent (PSE).





Le délai d’exécution de cette autoroute avait été évalué à 45 mois, à partir du 25 décembre 2015.