L'autorisation d'exploitation du Casino du Cap-Vert renouvelée par l'Etat du Sénégal

Selon les radars sensibles de Libération, l’État a renouvelé l’autorisation d’exploitation d’un établissement de jeux de hasard à Dakar de la Sa Casino du Cap-Vert dont le Directeur général est Bernard Louis René BOT, domicilié à l’Immeuble Bib’s, Route de Ngor, à Dakar,qui avait déposé une requête pour solliciter le renouvellement de l’autorisation d’exploitation de son établissement de jeux de hasard.

La Commission spéciale des jeux, instituée par le décret n° 92 - 63 du 06 janvier 1992, à l’issue de sa réunion du 29 février 2016, a jugé le dossier conforme aux dispositions précitées et émis un avis favorable pour le renouvellement de l’autorisation d’exploitation, octroyée par le décret n° 2004-1252 du 17 septembre 2004, pour une durée de dix (10) ans, à compter de sa date de signature.

Un décret dans ce sens a été pris et notifié au Comité de direction composé du Directeur général et responsable des jeux : Monsieur Bernard Louis René BOT, né le 16 avril 1967 à Toulon (France), de nationalité française. Mais aussi Antoine Rahal, né le 12 novembre 1947 à Dakar (Sénégal), de nationalité sénégalaise ; David Attal, né le 28 juillet 1969 à Dakar (Sénégal), de nationalité sénégalaise ; Frédéric Pierre Auzon, né le 31 octobre 1973 à lourdes (France), de nationalité française ; Coralie Marie Blanche RAHAl, née le 15 juillet 1979 à Annecy (France), de nationalité sénégalaise et Johan Jean-Baptiste Mirofle, né le 29 mai 1985 à Marseille (France), de nationalité française.