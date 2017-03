L'auteur du buste de Ronaldo assure que la star "a aimé" sa création

"Je n'ai pas reçu de critiques concernant le buste, les retours de mes amis Facebook ont été positifs", a déclaré à la radio portugaise Renascença Emanuel Santos, le sculpteur madérien à l'origine de ce visage grimaçant largement détourné par les internautes."Changer quelques rides""J'ai eu l'occasion de discuter avec Cristiano Ronaldo pour savoir ce qu'il en pensait et il m'a dit qu'il avait aimé", a affirmé l'artiste autodidacte âgé de 40 ans. "Cristiano a juste demandé de changer quelques rides trop saillantes qui lui donnaient un air plus vieux et de les effacer un peu pour paraître plus lisse et plus jovial", a expliqué M. Santos.Les internautes comme la presse internationale ont multiplié les adjectifs peu flatteurs pour qualifier cette représentation du quadruple Ballon d'or, allant de "méconnaissable" à "affreux" en passant par "immonde"."Représenter une personne publique est un défi surtout si on ne l'a pas près de soi pour prendre des mesures", a-t-il fait valoir précisant qu'il n'avait travaillé que sur des clichés du capitaine de la sélection portugaise. "Tout travail est sujet aux critiques, on ne peut pas plaire aux Grecs et aux Troyens, une sculpture c'est une sculpture, une photocopie c'est une photocopie", s'est défendu Emanuel Santos, un ancien agent d'entretien au chômage.Dans sa ville natale de Funchal, Cristiano Ronaldo dispose désormais d'un aéroport à son nom, d'un musée à son honneur et d'une statue haute de 3,40 mètres, dont le short moulant avait déjà suscité nombre de moqueries lors de son inauguration en 2014.