L'astuce pour regarder Youtube tout en utilisant votre téléphone

Tous les amateurs de musique le savent, quand vous écoutez Youtube sur votre Smartphone, la vidéo se coupe dès que vous voulez répondre à un message ou regarder une autre page Internet.



Un gros point noir pour la plateforme qui en a sans doute déjà énervé plus d'un. Heureusement, il existe une solution comme le révèlent nos confrères de "The Verge".



Si vous avez un téléphone Android, il faudra vous rendre sur le navigateur Chrome. À droite de l'écran, il y a trois petits points sur lesquels vous cliquerez pour sélectionner "voir la version ordinateur".



Une fois sur Youtube, il vous suffira alors d'accepter les notifications du site et c'est dans la poche.



Pour ceux qui utilisent IOS, le principe est encore plus simple puisqu'il vous suffira de télécharger le navigateur Dolphin. Une fois que vous quitterez Youtube, il vous suffira alors d'ouvrir le centre de contrôle d'IOS pour retrouver votre vidéo.