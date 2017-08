L'armée et la gendarmerie se dotent d'un matériel médical d'une valeur de 400 millions de francs CFA

Ce matériel obtenu à travers le programme SIDA des forces armées et l'appui du partenaire américain permettront de renforcer le service de santé des armées par une amélioration de ses capacités à répondre aux besoins des malades.



Estimé à environ 400 millions de francs CFA, ce matériel couvre les spécialités de la chirurgie à l'anesthésie-réanimation, en passant par la pédiatrie, la gynécologie et le laboratoire.



Pour rappel en Août 2016, un groupe d'experts de la société Project Cure était dépêché à Dakar pour une évaluation de l'existant et de la capacité des structures armées.



Et en Juillet 2017, deux conteneurs de 40 pieds ont été remis à titre gracieux au profit des armées et de la gendarmerie, après ceux de Février 2014 d'une valeur de 80 millions de FCFA...