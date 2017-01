L’archevêque de Dakar rend visite au Khalife général des mourides

L’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye a, à nouveau, magnifié, jeudi à Keur Ngane (Diourbel), village de retraite du Khalife général des mourides, l’exemplarité du dialogue inter-religieux au Sénégal.

Monseigneur Benjamin Ndiaye, à la tête d’une forte délégation, était venu, dit-il, "dire un grand merci merci" au Khalife Cheikh Sidy Moctar Mbacké et solliciter ses prières pour que la paix règne en Gambie et dans le monde.

"J’étais très touché par le geste du Khalife général qui, alors qu’il accompagnait ses fidèles en route pour le pèlerinage à la Mecque, avait jugé nécessaire de préparer et d’envoyer un grand repas à l’Archevêché" a soutenu Mgr Ndiaye.

Interpellé sur le sens du dialogue islamo-chretien, Mgr Ndiaye a souligné : "nous le vivons et c’est l’expérience de tous les jours".

"Quand quelqu’un a autant d’affection. Qu’il vous fasse un geste comme je l’ai reçu, vous n’avez pas besoin de discuter du dialogue islamo-chretien" a dit le guide religieux.

Selon le chef de l’Eglise catholique, "il faut simplement raffermir le dialogue par des liens et c’est le sens de la démarche que j’ai faite aujourd’hui".

"Je suis très heureux de cette visite parce que le Khalife général des mourides a prié pour nous et je suis sûr que c’est un homme de Dieu. Il est à l’écoute de Dieu et il peut obtenir l’exaucement de nos prières" a encore dit Mgr Benjamin Ndiaye.