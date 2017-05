L’arbitre de Barça-PSG sanctionné après la remontada

Neymar l’assure ce mardi dans un entretien à France Football, la "remontada" historique réussie face au PSG à l’occasion du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions est "l'un des plus beaux souvenirs de ma carrière, je m'en souviendrai toute ma vie". Principal artisan de cette remontée fantastique avec deux buts et une passe décisive au cours des sept dernières minutes du match, le Brésilien avait rapidement dû partager la vedette avec Denis Aytekin, l’arbitre de la rencontre.

La faute aux nombreuses décisions d’arbitrage sujettes à caution qui ont émaillé la rencontre, les Parisiens pointant notamment du doigt le deuxième penalty accordé au Barça à la dernière minute et celui à l’inverse oublié quelques instants plus tôt suite à une faute manifeste de Javier Mascherano sur Angel Di Maria. Au total ce ne sont pas moins de dix situations litigieuses que le PSG avait relevées dans un courrier envoyé à l’UEFA pour déplorer "un arbitrage défaillant".



On ne suspend pas les arbitres.



Aleksander Ceferin, président de l'UEFA

Et si l’UEFA, par son président Aleksander Ceferin, avait assuré ne pas avoir sanctionné Denis Aytekin car "on ne suspend pas les arbitres", les faits prouvent le contraire. Comme l’a remarqué Marca, l’UEFA s’est en tout cas passée de ses services depuis, ne le sélectionnant pour aucun match de Ligue des champions ou de Ligue Europa. Parmi les seize arbitres à avoir officié durant les huitièmes de finale de Ligue des champions, ils ne sont que deux dans ce cas: Deniz Aytekin et le sifflet grec Tasos Sidiropoulos critiqué pour sa prestation lors d’Arsenal-Bayern.

"Quand quelque chose ne s'est pas bien passé, nous en discutons, mais il n'est pas question de suspendre. C'est comme si vous suspendiez ou bannissiez le joueur qui a manqué un penalty, il va juste sur le banc s'il manque beaucoup de penalties", avait expliqué Aleksander Ceferin. Ce qu’on peut considérer comme une sanction déguisée…