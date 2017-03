L'arbitre aurait insulté les joueurs du PSG lors de la "remontada"

Les joueurs du PSG ont été humiliés par Neymar et ses équipiers, ont dû composer avec des décisions arbitrables défavorables, ont été pris à partie par leurs propres supporters et ont été démolis par l'ensemble de la presse internationale. Ca, on le savait déjà.



Mais visiblement, ce n'est pas tout. Les hommes d'Unai Emery auraient aussi été insultés par l'arbitre durant la rencontre. Deniz Aytekin a accordé un coup de pied de réparation très léger au Barça, a refusé un penalty flagrant aux Parisiens et leur aurait adressé des "fuck you", selon le quotidien Le Parisien.



Même sans tenir compte des éventuelles insultes, Deniz Aytekin ne devrait plus être désigné pour des matches européens cette saison.