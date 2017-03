L’ancien patron de la compagnie pétrolière d’État nigériane incarcéré pour fraude

Andrew Yakubu, ex-directeur général de la Compagnie nationale nigériane du pétrole (NNPC), a été inculpé jeudi 16 mars pour blanchiment d’argent et fraude lors de sa comparution devant un tribunal à Abuja. Le juge Ahmed Mohammed l’a placé en détention jusqu’à mardi, date à laquelle il se prononcera sur une demande de mise en liberté sous caution.



Les accusations portent sur la découverte par la Commission d'une somme de 9,8 millions de dollars (9,2 millions d’euros) et de 74 000 livres (85 000 euros) en espèces dans une propriété lui appartenant, à Kaduna, dans le nord du pays.



Andrew Yakubu a également été inculpé pour avoir transporté illégalement ces montants en espèces et omis de publier l’intégralité de ses biens. Il a plaidé non coupable.



« Chasse aux sorcières »



L’affaire Yakubu, qui a dirigé la NNPC entre 2012 et 2014 sous la présidence de Goodluck Jonathan, est la dernière d’une série d’actions judiciaires contre d’anciens hauts responsables du secteur pétrolier.



L’ancienne ministre du Pétrole de Goodluck Jonathan, Diezani Alison-Madueke, a été inculpée dans le cadre d’une autre affaire, accusée d’avoir détourné plus de 150 millions de dollars à la NNPC, dont les activités ont longtemps été perçues comme entachées d’opacité et de corruption.



Le président Muhammadu Buhari, élu en mars 2015 sur la promesse de lutter contre la corruption endémique et le pillage des fonds publics par des responsables politiques et des fonctionnaires est toutefois accusé de mener une chasse aux sorcières.



En effet, la plupart des personnalités traduites en justice appartiennent à l’opposition ou ont servi sous la présidence de son prédécesseur Goodluck Jonathan.



Jeune Afrique avec AFP