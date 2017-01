L’an 1 de la disparition de Serigne Cheikh Khady Mbacké : Serigne Bass Abdou Khoudoss parle de l’homme pour la première fois à cœur ouvert…

UNE DIMENSION SPIRITUELLE SANS ÉGAL



« Je me rappelle d’un homme exceptionnellement spirituel qui n’avait d’yeux que pour l’Islam. Toute sa vie, il l’a résumée à adorer son créateur et à servir Serigne Touba et Borom Darou. Les heures de prières étaient des moments intangibles pour lui. Il cessait automatiquement toute activité dès qu’il attendait le muezzin appeler à la prière. Il consacrait une bonne partie de ses journées à la lecture du Coran. Sa philosophie était simple. ‘’ Adorer Dieu comme si la mort devait frapper à la porte à l’instant, travailler comme si la mort n’existait point. ’’ Pendant les mois de Ramadan, il se ruinait financièrement pour mettre dans de bonnes conditions les 45 mosquées de Darou Moukhty. Il les comblait en enveloppes financières, dattes et sucre. Son amour pour Serigne Touba se lisait à travers son discours, ses faits et gestes. Toutes ses prières étaient clôturées par un ‘’ci barkép Serigen Touba! ’’ » Un Ndiguël qui venait de Touba était, pour lui, une priorité. Il s’exécutait et exhortait les disciples à avoir la même volonté que lui.



SES RELATIONS AVEC TOUBA ET LES AUTRES FAMILLES RELIGIEUSES



« Il attachait une importance capitale aux relations qu’ils devaient entretenir avec les voisins. La nature de ses rapports avec Serigne Saliou Mbacké est connue de tous. Il lui vouait un respect et une dévotion sans pareil. Les deux hommes s’admiraient. Je me souviens lorsque Serigne Cheikh Khady avait pris l’engagement de rénover la grande mosquée de Darou, le Khalife lui avait envoyé une somme de 100 millions de francs Cfa. La même entente était reproduite avec Serigne El Hadj Bara Mbacké qui avait, lui aussi, consenti un somme de 10 millions en guise de participation à l’achèvement de cette mosquée. En son temps, je me rappelle aussi les deux millions de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. C’est dire combien il était aimé. Même les plus jeunes comme Serigne Abdou Samad Souhaïbou, comme Serigne Cheikhouna Gaïndé Fatma avaient dégagé de fortes sommes. Il jouissait de la même considération dans la famille de Serigne Issa Diène, de la part de celle de Serigne Massamba mais aussi de la part de la famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall. De son vivant et pour les besoins de la construction de la mosquée, Serigne Modou Aminata Fall avait envoyé une cargaison de 10 tonnes de ciment. Si Serigne Cheikh Khady a pu bénéficier de toutes ses marques de sympathie, c’est parce qu’il fut un homme magnanime, disponible et attentionné à l’endroit de tout le monde. Il avait le même comportement vis-à-vis de ses parents. Ceux-là avec qui il partage Borom Darou. Et Serigne Absa en sait quelque chose. Du plus petit au plus grand, il avait su tisser des relations d’amitié, de cordialité, de confiance. Nul n’hésitait, malgré sa stature de Khalife, à venir lui soumettre ses inquiétudes. Il ne faisait jamais signe de fatigue. Sa longanimité était tout simplement légendaire.



Le bon voisinage était aussi pour lui une obligation. Tout le monde est au courant des relations qu’il entretenait jalousement avec les autres familles religieuses du Sénégal. Allez demander à Tivavouane ou à Fass Touré. Vous verrez! C’est le monde, par delà le Sénégal, qui a perdu quand il est parti. »



SES RELATIONS AVEC LES POLITIQUES



« Serigne Cheikh Khady Mbacké avait compris que le spirituel et le temporel devaient nécessairement collaborer dans le sens de faire avancer la cité. C’est ainsi qu’il entretenait de bons rapports avec les Présidents Abdou Diouf , Abdoulaye Wade et Macky Sall. J’ai en tête, les 5 millions que Diouf avait envoyés comme contribution à la construction de la mosquée par le canal de la fondation Fahd Ben Abdel Aziz alors qu’il n’était même plus au pouvoir. Abdoulaye Wade avait lui dégagé la rondelette somme de 50 millions de francs. Aujourd’hui, le Président Macky Sall attache le même intérêt à la ville de Darou Moukhty. Et c’est du vivant de Serigne Cheikh Khady qu’il avait entamé et achevé la construction du quatrième forage de la cité. Il a démarré le financement d’un grand marché et de divers autres travaux estimés financièrement à 700 millions.



SON ŒUVRE COLOSSALE ESTIMÉE À 2 MILLIARDS



« Son Khalifat s’est résumé à deux choses : construire des hommes de valeur et moderniser la cité de Borom Darou. Il a dépensé plus de 2 milliards de francs entre réfection de forages, construction d’une grande morgue, achèvement de la grande mosquée de Darou Moukhty, construction des deux demeures de Borom Darou à savoir ‘’ Beyti’’ et ‘’Makaama’’ et de Daaray Kaamil. Il a aussi démarré plusieurs chantiers qui sont actuellement en passe d’être achevés par Serigne Abass Mbacké. Vous me permettrez aussi de parler de cet homme qui est d’une dimension spirituelle non moins importante. Nous lui souhaitons une très longue vie car nous sommes certains qu’il est largement à la hauteur des attentes de Borom Darou.



Darou Moukhty se rappelle donc ce jour de cet homme, un an après son rappel à Dieu...