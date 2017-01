L'ambassadeur de Gambie en Espagne magnifie le rôle du Sénégal dans la situation de son pays

Après l'investiture de Adama Barrow à Dakar le 19 janvier, l'Ambassadeur de Gambie en Espagne, Mr Lang Yabou est passé voir la délégation Sénégalaise présente au Salon futur de Madrid pour lui présenter ses remerciements et magnifier le rôle du Sénégal dans le règlement de la crise Gambienne.

Le DG de la SAPCO, Bocar LY, présent sur les lieux, a profité de l'occasion pour féliciter le peuple gambien pour sa maturité politique, notant que c'est un devoir de solidarité pour le Sénégal envers le peuple frère de Gambie et a prié pour une transition pacifique et l'ouverture d'une nouvelle ère dans la coopération entre nos deux pays.