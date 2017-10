L'ambassade d'Israël et l'Ong Save the Child’s Heart ensemble pour redonner le sourire aux Tout-petits

Les enfants atteints de cardiomyopathie ont trouvé leur sauveur. L'ambassade d'Israël et l'Ong Save the Child's Hearth ont fait de leur bien être médical un sacerdoce. Deux journées de consultations ont été organisées en collaboration avec l'hôpital des enfants, Albert Royer. A cette occasion, le travail abattu par l'Ong et la représentation israélienne ont été magnifiés par les parents des enfants qui ont eu à être évacués en Israël pour y être opérés.