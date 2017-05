L'agression de la gare de Milan filmée par les caméras de surveillance

Un homme d'origine nord-africaine a poignardé un militaire et un policier ce jeudi soir à la gare de Milan. Bien que l'annonce de "l'attaque" ait laissé présager un instant la thèse terroriste, la police a désormais écarté cette piste: il s'agissait d'un banal contrôle d'identité auquel le principal concerné n'a pas voulu se soumettre.





Pas d'inquiétude pour les victimes

Les deux victimes ont été hospitalisées, l'une pour une blessure au bras et l'autre pour une blessure au cou. Aucune n'est toutefois dans un état "préoccupant", ont rapporté les journaux La Repubblica et Corriere della Sera.



L'individu interpellé, né en 1996 à Milan, avait déjà été arrêté par le passé pour des délits liés à la drogue. Il a été placé sous mandat d'arrêt.