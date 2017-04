L’agent de Kalidou Koulibaly ouvre la porte à Chelsea

L’été dernier déjà, le défenseur sénégalais avait fait l’objet d’une approche de la part des dirigeants de Chelsea mais l’opération n’avait finalement pas abouti. Si le club londonien a de fortes chances de finir champion de Premier League, il lui faudra néanmoins renforcer un effectif léger et notamment une défense vieillissante.

En effet, si Chelsea n’avait finalement pas acheté le défenseur de Naples la saison dernière, c’est parce que le club s’était finalement décanté pour David Luiz pour la somme de 35 millions d’euros. C’est ce qu’a déclaré à la Radio Napoli Bruno Satin, l’agent du défenseur central napolitain en admettant toutefois qu’une nouvelle approche était envisageable.

« Chelsea était intéressé mais ensuite ils ont fait signer David Luiz et il y a aussi John Terry, Gary Cahill, c’est beaucoup de compétition. Alors nous verrons ce qu’il se passera, beaucoup des progrès que Koulibaly a faits dans son jeu sont dues à Maurizio Sarri. Tout ce qu’il se passera dans le futur ne dépend que du président et s’il accepte ou non d’évaluer les offres qui arrivent », a-t-il déclaré.

Pour rappel, Kalidou Koulibaly a déjà participé à 31 rencontres cette saison et en septembre dernier il a signé un nouveau contrat le liant au club jusqu’en 2021.