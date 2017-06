L’agent de Balotelli confirme pour l’OM

Ce n’est plus un mais deux attaquants que l’OM va devoir recruter au mercato. Avec le départ en très bonne voie de Bafétimbi Gomis au Galatasaray, Marseille va bientôt se retrouver sans vrai buteur. Si plusieurs noms ont déjà circulé dans la presse (Olivier Giroud, Mario Manduzkic, Stevan Jovetic, Valère Germain), aucun n’a jusqu’ici confirmé son intérêt. Aucun sauf Mario Balotelli, ou plutôt son agent.

Dans une interview accordée vendredi au Corriere dello Sport, Mino Raiola assure que les dirigeants olympiens suivent de près l’avant-centre italien, qui vient de boucler une saison à 17 buts en 27 matches sous le maillot de l’OGN. Mais l’OM n’est, selon lui, pas tout seul sur le coup. "Est-ce qu'il restera à Nice ? On verra. Il intéresse beaucoup le Borussia Dortmund et Marseille", assure-t-il.

Le BVB va aussi avoir besoin d’un n°9 puisque Pierre-Emerick Aubameyang est annoncé au PSG. A priori, ces deux semblent intéressants pour "Super Mario". Lequel lui correspondrait le mieux ? A lui de choisir. "Balotelli me fait confiance, explique son représentant. Son rendement à Nice a été positif, mais Mario doit donner encore plus parce qu'il en a les capacités. Je suis exigeant et il le sait."