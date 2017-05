L'acteur américain Powers Boothe est décédé

L'acteur né au Texas était notamment connu pour ses rôles dans les films "Tombstone" (1993), "Sin City" (2005) et "The Avengers" (2012). Il a également joué dans différentes séries télévisées, comme "Deadwoord" et "Nashville".



Sa mort a d'abord été annoncée sur Twitter par l'acteur Beau Bridges. "C'est avec une grande tristesse que je pleure le décès de mon ami Powers Boothe. Un bon ami, un grand acteur et un père et mari dévoué", a-t-il écrit sur le site de microblogging.