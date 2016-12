L'acteur Ricky Harris est mort d'une crise cardiaque à 54 ans

C u when I get there like we used to do in church on the east side tell Nate to hold my note 🙏🏾

Une photo publiée par snoopdogg (@snoopdogg) le 26 Déc. 2016 à 16h19 PST



Ricky Harris. R. I. P. 😥🙏🏾

Une vidéo publiée par snoopdogg (@snoopdogg) le 26 Déc. 2016 à 15h47 PST



Damn, we lost Ricky Harris. The world is a little less funny today. RIP homie. pic.twitter.com/5AalZndlx2

— Ice Cube (@icecube) 27 décembre 2016



Ricky Harris, un comédien connu pour son rôle de Malvo dans la série "Everybody Hates Chris" et un grand ami de Snoop Dogg, est décédé ce lundi 26 décembre à l'âge de 54 ans. Selon Cindy Ambers, sa manager, l'acteur a succombé à une crise cardiaque, tout comme George Michael.Père de deux filles, il était apparu dans les films "Bones", "Heat", ou encore "Poetic Justice" à ses débuts aux côtés de Tupac. On a aussi pu entendre sa voix dans plusieurs albums de Snoop Dogg. "Mon grand frère, mon ami, il est en route vers le paradis", a confié le célèbre rappeur, très ému, dans une vidéo sur Instagram.