L'Union européenne soutient Madrid face à la Catalogne

"J'espère que le gouvernement espagnol favorisera la force de l'argumentaire et non la voie de la force", écrit-il encore.



Indépendance autoproclamée

Le parlement de Catalogne a en effet voté vers 15h30, à majorité absolue, en faveur de la résolution exhortant l'exécutif régional indépendantiste à déclencher la sécession de la région, à raison de 70 voix pour, 10 contre et deux abstentions. La résolution déclare la Catalogne comme Etat indépendant sous forme de république.



Le Sénat approuve la mise sous tutelle

Les sénateurs espagnols se sont eux prononcés vers 16h à Madrid en faveur de l'article 155 de la Constitution qui place la Catalogne sous tutelle.