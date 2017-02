L'Ua soutient un retrait de la Cpi

La décision a été prise à huis clos lors du dernier sommet à Addis Abeba.

Elle n'est pas juridiquement contraignante pour les Etats membres

L'organisation continentale recommande aux pays membres de renforcer la Cour africaine de justice et des droits de l'homme.

Plusieurs dirigeant du continent accusent la CPI de poursuites injustifiées.

L'Afrique du Sud, la Gambie et le Burundi se sont retirés de la CPI au cours de l'année 2016.

Plusieurs dirigeants africains se plaignent de la "partialité de la CPI qui ne jugeraient que des leaders du continent.

La Gambienne Fatou Bensouda est la procureure spéciale de la CPI et Sidiki Kaba, le ministre sénégalais de la Justice, dirige l'assemblée des Etats parties de la CPI.