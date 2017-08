L’US Ouakam va interjeter appel de sa suspension, selon son Président

L’US Ouakam va interjeter appel après sa suspension pour 7 ans de toutes activités liées au football et sa rétrogradation en division régionale (5-ème niveau) du football national, a annoncé son président Abdou Aziz Guèye.





’’Nous allons interjeter appel de cette sanction qui nous parait lourde et disproportionnée, la Commission a eu la main trop lourde’’, a réagi le président de l’US Ouakam présent lors de la lecture de la sanction par la Commission de discipline de la LSFP, Me Baboucar Cissé.





L’US Ouakam considérée comme ‘’exclusivement responsable’’ des incidents survenus lors de la finale de la Coupe de la ligue ayant occasionné le décès de huit personnes et plus d’une centaine de blessés, a été suspendue pour 7 ans de toute participation aux compétitions de football sur le plan national, a décidé ce vendredi la Commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP).



Les supporters de l’US Ouakam ont été déclarés ‘’exclusivement responsables’’ des ces incidents, a relevé la Commission de discipline qui dit s’être basée sur les différents rapports mis à sa disposition.



‘’Ils ont commis une faute lourde, inimaginable et inadmissible dans un terrain de football’’, a dit le président lisant la décision de la Commission qu’il dirige.



‘’Il y a eu des incidents très graves mais l’US Ouakam a tout fait pour qu’on ne puisse pas vivre de tels événements’’, a dit le président du club sanctionné, Abdoul Aziz Guèye parlant d’éléments ’’incontrôlés’’.



‘’Nous ne sommes pas sûrs que ce genre de sanctions mettra fin à la violence dans notre pays’’, a évoqué le président de l’US Ouakam rappelant que ce club fondé en 1951 a donné plusieurs internationaux et des dirigeants émérites au football national.



En sus de son exclusion durant 7 ans et sa rétrogradation en division régionale (5-ème niveau), l’US Ouakam doit payer 10 millions de francs. Elle a également perdu la finale par forfait au profit du Stade de Mbour.