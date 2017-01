L’Omart exige la lumière sur les 200 millions du Fesman 3

A l’issue de la rencontre du Conseil d’administration de la Société des droits d’auteur et droits voisins : SODAV tenue le dimanche 22 janvier 2017 au Théâtre Daniel Sorano, l’Observatoire de la musique et des arts OMART constate la confirmation de ces révélations à travers ses derniers communiqués à l’endroit de la presse et des acteurs du secteur de la culture.

1- Pour ce qui est de la répartition des droits d’auteur et droits voisins, la Présidente du Conseil d’administration de la Sodav, notamment Madame Ngoné Ndour a avoué que le Conseil d’administration de la SODAV a gelé la répartition des dus des artistes. Ce qui est très grave. Ce qui confirme la main mise d’un lobby sur l’argent des artistes. A cet effet, l’Omart exige de nouveau et sans délai le paiement immédiat des dus aux ayants droit.



-2 Pour ce qui est du montant de 200 millions de droits d’auteur non payés aux artistes et aux auteurs par le 3ème Festival mondial des Arts nègres en 2010 , l‘Omart rappelle que Monsieur Aziz Dieng, responsable du Volet Musique du Fesman 3 en même temps Président du Conseil d’administration du Bsda est responsable de cet état de fait répréhensible. C’est la responsabilité de Monsieur Dieng qui est engagée et non celle de l’Etat .

Pour avoir hypothéqué les intérêts des artistes musiciens, danseurs, cinéastes, comédiens, écrivains entre autres auteurs, l’Omart fustige le comportement de Monsieur Aziz DIENG et interpelle le Ministre de la culture et de la Communication sur les pratiques antérieures graves de son conseiller technique actuel qui s’est réfugié dans son département.

.

L’Omart dénonce l’absence de transparence lors de la passation de service faite en catimini entre Monsieur Aziz Dieng Pca du Bsda et Mme Ngoné Ndour Pca de la Sodav et sans la présence d’une autorité administrative et financière et aussi des acteurs culturels. A cet égard, la communauté artistique et littéraire exige les documents de passation de service.



2- L’Omart rappelle que de 2000 à 2016, la gestion du Fonds social du Bsda destiné aux artistes en difficultés sociales est opaque et solitaire. 12 millions par an et pendant 16 ans.

L’Omart exige un audit rigoureux du fonds social du Bsda estimé à 192 millions et demande que l’Ancien Pca du Bsda en l’occurrence Monsieur Aziz Dieng, justifie l’utilisation du Fons social géré sans associer des membres du Conseil d’administration du Bsda.

Dans ce contexte de gestion vertueuse et de transparence, les créateurs refusent d’être des dindons de la farce et comptent préserver leurs intérêts.

L’OMART confirme la prise en otage de la SODAV par Youssou NDOUR et son lobby familial dont Ngoné Ndour en est la pièce maitresse.

L’Omart œuvre pour le respect et la dignité des artistes de toute discipline et ne ménagera aucun effort pour la sauvegarde des intérêts des artistes, auteurs et producteurs et aussi de leurs droits.

Pour conclure, l’Omart réitère ses félicitations au Chef de l’Etat pour avoir décrété 2017, année de la culture.

Fait à Dakar le 24 janvier 2017





Le Bureau de l’OMART

Le Président Exécutif de l’OMART

Mr Abdoulaye Mamadou GUISSE