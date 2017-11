«L’Odyssée des migrants » : Ou l’immersion dans les causes profondes du phénomène

«L’odyssée des migrants », est un livre qui traite des problèmes des migrations et qui s’intéresse aux causes profondes de ce phénomène. L’auteur, Serigne Mbacké Ndiaye a choisi de vivre cette aventure pour mieux l’évoquer. « J’ai payé de ma personne, ce n’est pas un livre de fiction. Certaines choses je les ai vécues moi-même, d’autres ce sont des témoignages des migrants. L’information est cruciale dans la circulation des migrants. C’est une question de vie ou de mort. C’est l'instinct de vie qui agit malgré le danger de mort » explique t’il.

Quelles sont les causes de la migration, comment les sénégalais circulent ils à l’intérieur de l’Afrique ? Telles sont les réponses auxquelles le livre tente de répondre.