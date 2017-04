L’Institut Africain de Management invite le DG de la SENELEC. Présentation de Parcours et Outils de Management.

Avec un amphithéâtre comble de différents publics, le Directeur général de la Senelec a présenté le mardi 11 avril une leçon inaugurale à l’Institut Africain de Management. Ainsi, Mouhamadou Makhtar Cissé est largement revenu sur les astuces managériales et les décisions fortes qu’il a prises dès son arrivée à la tête de la Société nationale d’électricité.



D’après M. Cissé qui a partagé son expérience avec le public, l’aspect le plus important dans la relance de la Senelec, c’étaient les ressources humaines. Sa philosophie : ‘’il faut d’abord soigner les hommes pour que ces derniers puissent soigner les machines’’.



Il a notamment insisté sur le capital humain, le respect de soi et de l’autre et les valeurs humaines pour une bonne marche de toute entreprise.



Ce qui a été confirmé avec des propos de Moustapha Guirassy abordant dans le même sens, en qualité de PDG de son groupe depuis 20 ans.



En tant que Directeur Général, Mr Cissé a souligné que depuis plusieurs années, la Senelec était dans l’urgence quotidienne, donc engendrait le manque de réflexion et de mise en œuvre de projets à forte valeur ajoutée.



Ce qui a justifié le lancement du Plan d’Actions prioritaires (PAP) basé sur les réflexions et orientations de ses prédécesseurs, soulignera t-il. Dans cette dynamique de continuité, il fallait réussir le mix énergétique pour faire baisser le coût de production et par ricochet réduire le prix de la facture. Ce qui a permis la réalisation de plusieurs centrales solaires, thermiques et de charbon. D’après lui, la solution au problème de l’électricité est le mix énergétique parce que techniquement, il est impossible d’éclairer tout le pays avec du solaire. Ce que le Sénégal a fait avec la réception des centrales de Bokhol, Malicounda, Tobène Power…