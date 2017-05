L'INCOHÉRENCE ET LE COMPLEXE D’INFÉRIORITÉ D'ABDOUL MBAYE (par ALY NGOUILLE SARR)

En réponse au ministre de l’Industrie et des Mines, Monsieur Abdoul MBAYE déclare ceci : "Tout le monde sait, et cela a fait l'objet d'un courrier que j'ai adressé au président de la République, ce qu'il a présenté au conseil des ministres et au président de la République, est un rapport frauduleux concernant les attributions des périmètres de Cayar Profond et Saint-Louis Profond. Qu'il se prépare à faire face au FBI pour expliquer pourquoi dans son rapport il y a des éléments frauduleux pour en faire profiter à Frank Timis. Je serai témoin parce que j'ai signé."

Il ressort de cette déclaration que le rapport qu'aurait présenté le ministre Aly ngouille NDIAYE concernant les attributions des périmètres de Cayar profond et saint louis profond regorgeait d’éléments frauduleux. Les seules questions qui vaillent à mon sens sont les suivantes: Pourquoi y avait-il apposé sa signature si le rapport était libellé tel que rapporté par ses soins? Pourquoi attendre son limogeage pour écrire au Président Macky SALL ? Cela dénote non seulement son manque de loyauté, mais aussi une totale incohérence dans sa démarche.

C’est tout le contraire de Aly Ngouille NDIAYE, un homme loyal et noble qui ne cesse d’abasourdir la population sénégalaise à travers son attachement aux valeurs de joom, de fouleu, de ngor et de fayda.. D’ailleurs, c’est ce qui avait poussé le président Macky SALL a affirmé ceci « Aly Ngouille NDIAYE est un homme loyal, compétent et débordant de dignité. Je tiens à vous dire, ici, qu’il me donne entière satisfaction, dans toutes les missions que je lui confie »

Par ailleurs Abdoul MBAYE affirme aussi que désormais le ministre Aly ngouille NDIAYE fera face au FBI. Dois-je lui rappeler que le FBI (Federal Bureau of Investigation) est " le principal service fédéral de police judiciaire et un service de renseignement intérieur aux Etats-Unis" A cet effet cet organisme ne peut guère s’immiscer à priori dans les affaires de notre Sénégal. Mais au-delà de cette grossière erreur, le fait de faire allusion au FBI montre combien il souffre de complexe d’infériorité et d’un manque de confiance à l'égard de la justice sénégalaise.

La recrue a bien raison face à son recruteur !

En confortant ses propos, le ministre Aly Ngouille a affirmé qu’Abdoul Mbaye détenait des parts (6,09%) dans la société Sored-Mines, qui exploitait de l’or au Sénégal. Que grâce à la vente de 30 tonnes d’or, il a amassé 20 milliards de francs CFA. Mais, curieusement, dans le rapport d’TTE de 2014 son nom n’y figure plus. Une telle déclaration me semble être claire et plausible. A l’issu de cette proclamation l’on pourra comprendre avec aisance que Monsieur MBAYE a décidé de céder à ces actions qu’après avoir demis de ses fonctions de Premier ministre, le 1er Septembre 2013. Nous comprenons à cet effet la manipulation et la fumisterie dont il veut orchestrer et tout cela dans le but de préparer une riposte mensongère à l’endroit d’un ministre loyal et de son Président.

Peut-on être compétent un jour et ne plus l’être du jour au lendemain ? La réponse est NON, Monsieur ABDOUL HABRE MBAYE !

Aly ngouille NDIAYE est incontestablement un homme balèze, pétri de valeurs, qui a su valoriser son savoir-faire. C’est pour cette raison que monsieur Mbaye l’avait recruté au niveau de la BHS dont il avait eu le privilège de diriger. Grace à ses compétences, ils ont pu accomplir collégialement beaucoup de missions à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Il conviendra alors avec moi qu’Aly NGOUILLE NDIAYE parle en connaissance de cause et agit toujours de manière factuelle.

Par ailleurs, il ne faut jamais perdre de vu qu’on vous a une fois recruté donc je ne vois pas la pertinence de vos propos, d’autant plus que ça n’enlèvera en rien à la grandeur de cet homme. Vous en avez déçu plus d’un de nos citoyens qui croyaient tellement en vous. Cette mystification doublée d’une opposition sans conviction dont il fait montre n’honore nullement son père dont l’éthique, la sobriété, la limpidité étaient les valeurs cardinales.

Ces grandes manœuvres politicardes ne l’amèneront nulle part ; je lui conseille de faire un retour à la source en incarnant les valeurs paternalistes et d’arrêter le tâtonnement qui le propulsera vers un avenir incertain.



ALY NGOUILLE SARR