L’IAM remporte le hackathon de l’ESP

Ce mercredi 17 Mai2017 s’est tenu le hackathon de l'ESP (Ecole Supérieure Polytechnique) de Dakar, qui est un évènement lors duquel des équipes composées de développeurs doivent concevoir un logiciel sur une période limitée de temps. Plusieurs écoles et instituts privés de la place étaient représentés à ce concours.



Au final, ce sont les représentants de l’IAM (Institut Africain de Management, qui ont remporté cette compétition, en prenant la première place devant l'Ecole Supérieure Polytechnique (E.S.P) et l'institut Supérieur d'Informatique (ISI).



Les développeurs de l’équipe IAM ont conçu et développé une plateforme web appelé GAYNAGRO qui est un système de grenier et de bergerie en ligne pour les passionnés d'agriculture et d'élevage.



La cérémonie de remise de distinctions a eu lieu ce vendredi 19 mai à 10hà l’ESP. M. Moustapha Guirassy, préisdent-fondateur de l’IAM, s’est réjoui de cette performance de ces étudiant. Il a estimé que c’était « un résultat extraordinaire, pour avoir traversé un long chemin afin de réaliser une telle performance. C’est un motif supplémentaire pour maintenir le cap et aller de l’avant ».



Pour rappel, l’IAM abrite en son sein une école d’ingénieurs et d’informatique, l’ESTD (Ecole Supérieure de Technologie de Dakar). L’équipe hacktathon de l’IAM au concours de l’ESP était pilotée par Adja Fatou Bousso, coordonnatrice pédagogique de l’ESTD de l’IAM.