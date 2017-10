L'État islamique menace Messi

L'État islamique s'attaque maintenant au football… Lionel Messi, l'une des figures emblématiques de ce sport, est utilisé pour une nouvelle campagne de propagande de l'EI. Le but de celle-ci: provoquer la peur, très certainement, à moins d'un an de la Coupe du monde en Russie (du 14 juin au 15 juillet).Sur une affiche publiée via les médias de communication de l'EI, partagée par ses fanatiques et que nous avons choisi de ne pas mettre en ligne sur notre site, Leo pleure du sang ; la star argentine du FC Barcelone, la peau pâle, est derrière les barreaux. On peut lire en anglais: "Vous luttez contre un État qui ne connaît pas le mot « échec »". Pourtant, l'organisation terroriste vient d'être chassée de sa capitale autoproclamée Raqqa…C'est la deuxième menace directe au foot en une semaine seulement et les autorités russes prennent évidemment cela au sérieux, surtout après l'explosion d'une bombe en avril dernier dans une rame bondée du métro de Saint-Pétersbourg ayant fait 14 morts (le Kremlin frappe régulièrement l'EI, en Syrie). Il y a une semaine donc, un autre photomontage montrait un combattant armé tourné vers le stade Loujniki de Moscou, où se déroulera la finale du Mondial 2018.