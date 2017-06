L'Egypte donne 48 heures à l'ambassadeur du Qatar pour quitter le pays

Le chargé d'affaires égyptien à Doha a également été rappelé et devrait rentrer au Caire sous les 48 heures, a annoncé le ministère des Affaires étrangères égyptien dans un communiqué.



Outre l'Egypte, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Bahreïn ont annoncé lundi peu avant l'aube la rupture de leurs relations diplomatiques avec Doha, accusé de soutenir Al-Qaïda, le groupe Etat islamique (EI), mais aussi la confrérie islamiste des Frères musulmans.



"L'ambassadeur du Qatar en Egypte (Saif Bin Muqaddam Al-Buainain, ndlr) a été convoqué au siège du ministère des Affaires étrangères (...), un délai de 48 heures lui a été donné pour quitter le pays", selon le communiqué.



Les citoyens du Qatar ont 14 jours pour quitter l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et Bahreïn et les ressortissants de ces trois pays se voient interdire de se rendre au Qatar.



Le Caire et Doha ont des rapports extrêmement tendus depuis que l'armée égyptienne a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en 2013.



Le Qatar était l'un des principaux soutiens de M. Morsi et avait dénoncé son éviction par l'ex-chef de l'armée et actuel président Abdel Fattah al-Sissi. Le riche émirat gazier du Golfe a condamné à plusieurs reprises la répression lancée par le régime contre les pro-Morsi.